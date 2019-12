Stiri pe aceeasi tema

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai solidecupluri de la noi. Sunt casatoriți de 11 ani și au impreuna doi copii. Pentrucei care se intrebau cum și-a trecut prezentatorul tv soția in agenda telefonului,iata ca micuța Eva a facut totul public, in mediul virtual. Casatoriti de 11 ani…

- ROMANII AU TALENT. Florin Calinescu și-a anunțat intrarea in politica, asftel ca poziția lui ca jurat la "Romanii au talent" a fost pusa sub semnul intrebarii. "In acest moment, nu pot preciza care va fi relația cu televiziunea", spunea, la vremea respectiva, Florin Calinescu. ROMANII AU TALENT,…

- Bradley Cooper a ales sa mearga cu metroul, la fel ca orice alt locuitor al New York-ului. Iar alaturi de el a avut-o pe fetița sa, Lea, in varsta de 2 ani. Dupa ce Irina Shayk a luat-o la plimbare pe strazile din New York pe fetița sa, a venit randul lui Bradley sa petreaca puțin timp cu micuța Lea.…

- Ziarul Unirea O fetița de 11 ani, DISPARUTA din București, inca negasita, ar putea fi a DOUA VICTIMA a pedofilului olandez O fetița de aceeași varsta cu cea a fetei ucise in Dambovița a disparut din București, imediat dupa sosirea in țara a pedofilului suspectat ca a ucis-o pe micuța gasita ieri ștrangulata.…

- Dezvaluirea a fost facuta la Romania TV, iar informatia a fost data pe surse. Potrivit postului citat, pe trupul fetitei de 11 ani s-ar fi gasit urme de violenta. Micuta a fost cautata timp de 48 de ore cu drone, zeci de politisti si caini.

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea au trecut prin momente dificile de curand, cand micuța Iris a fost internata in spital. Fetița a avut o enteroviroza, iar astazi au venit noi vești de la spital despre stare ei de sanatate.

- Momentul in care o fetița de doar zece ani s-a casatorit cu un barbat de 22 de ani, in Iran, a fost filmat, iar imaginile facute publice pe rețelele sociale au starnit reacții negative atat in țara respectiva, cat și in alte colțuri ale lumii.

- Nicoleta, fetița de opt ani care a fost data disparuta in Buzau, vineri dupa-amiaza, a fost gasita! Micuța a fost descoperita intr-o poienița, langa comuna Bisoca și nu prezinta urme de violența pe corp.