Andorra – Romania LIVE VIDEO | Nicolae Stanciu și ceilalți „tricolori” au devenit imuni la critici. Jucatorii lui Edi Iordanescu se concentreaza doar pe munca depusa la echipa naționala și au singur vis: calificarea la EURO 2024. Stanciu a devenit noul lider din vestiarul naționalei Romaniei. Mijlocașul de 29 de ani anunța ca el și […] The post Andorra – Romania LIVE VIDEO | Nicolae Stanciu și ceilalți „tricolori” au devenit imuni la critici: “Suntem suficient de maturi!” appeared first on Antena Sport .