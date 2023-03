Stiri pe aceeasi tema

- Andorra – Romania LIVE VIDEO | Nicolae Stanciu și ceilalți „tricolori” au devenit imuni la critici. Jucatorii lui Edi Iordanescu se concentreaza doar pe munca depusa la echipa naționala și au singur vis: calificarea la EURO 2024. Stanciu a devenit noul lider din vestiarul naționalei Romaniei. Mijlocașul…

- Ovidiu Herea (37 de ani) crede ca Edward Iordanescu greșește cand nu cheama jucatorii cei mai buni la naționala indiferent de varsta lor. Romania va juca in martie cu Andorra și Belarus, in preliminariile Campionatului European din 2024 Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare saptamana,…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO. Edi Iordanescu a facut primul antrenament inaintea dublei cu Andorra si Belarus. Andorra – Romania va fi pe 25 martie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Pe site-ul frf.ro au fost publicate mai mult imagini cu jucatorii la antrenament. Doar 8 dintre „tricolorii”…

- Este scandal mare in lumea fotbalului! Gheorghe Hagi a aruncat cuvintele dure, dupa ce antrenorul echipei naționale a Romaniei a decis sa nu il convoace pe Ianis la meciurile cu Andorra și Belarus din debutul preliminariilor Euro 2024. Cum iși justifica Edi Iordanescu alegerea. Gica Hagi, nemulțumit…

- Edi Iordanescu (44 de ani), selecționerul echipei naționale a Romaniei, a explicat de ce nu l-a selecționat nici macar pe lotul preliminar al stranierilor pe Ianis Hagi, decizie care i-a fost reproșata de tatal mijlocașului de la Rangers, Gica Hagi. Edi Iordanescu a decis sa nu-l convoace pe Ianis Hagi…

- Fostul internațional Marcel Raducanu vede cu ochi critic atacurile lui Gica Hagi la adresa selecționerului Edi Iordanescu: „Ianis n-a jucat un an. Sunt convins ca Edi i-a explicat de ce nu l-a nominalizat pentru meciurile cu Andorra și Belarus”. ...

- Surprizele lui Edi Iordanescu, inainte de primele meciuri din preliminariile EURO 2024, nu au intarziat sa apara. Selecționerul a convocat in premiera doi jucatori, anume Adrian Șut și Alexandru Dobre, de la FCSB, respectiv Famalicao. Andorra – Romania va fi primul meci al „tricolorilor”, din preliminariile…

- Surse din FRF susțin ca selecționerul Edi Iordanescu a vorbit cu Ianis Hagi și i-a explicat ca deocamdata nu considera ca este pregatit sa ajute naționala. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste…