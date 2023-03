Stiri pe aceeasi tema

Nationala de fotbal a Romaniei a invins Andorra cu scorul de 2-0 (1-0), sambata seara, pe Estadi Nacional din Andorra la Vella, la debutul sau in Grupa I a preliminariilor EURO 2024.Golurile au fost marcate de Man '35 si Alibec '50.

Nationala de fotbal a Romaniei a inceput, sambata, o noua campanie de calificare la un turneu final, intalnind Andorra in grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024. La pauza, scorul este 1-0 pentru tricolori.

Nationala de fotbal a Romaniei incepe, sambata, o noua campanie de calificare la un turneu final, urmand sa intalneasca Andorra, in preliminariile Campionatului European din 2024, scrie news.ro.Romania joaca in preliminarii in grupa I, cu Israel, Elvetia, Belarus, Andorra si Kosovo.

Consiliul Judetean (CJ) Cluj anunta ca au fost puse in vanzare biletele pentru meciurile de pe Cluj Arena ale Campionatul European de Fotbal U21, din perioada 22 iunie-2 iulie.

Federatia Europeana de Handbal a anuntat, joi, listele delegatilor si arbitrilor care vor oficia la EHF Beach Handball EURO 2023, competitie care se va desfasura in perioada 24-28 mai, la Nazare (Portugalia), potrivit news.ro.

Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 38-20, de selectionata Portugaliei, in ultimul meci din Grupa B a Rugby Europe Championship, Portugalia, potrivit news.ro.

Nationala de baschet feminin a Romaniei a fost invinsa duminica, in deplasare, de reprezentativa Ungariei, scor 74-58 (37-34), in ultimul meci din grupa C de calificare la CE2023. Tricolorele au incheiat pe ultimul loc, cu o singura victorie.

Patinatoarea romana Julia Sauter s-a clasat pe locul 10 in proba feminina de la Campionatul European de patinaj artistic. Aceasta este cea mai buna clasare din istorie pentru Romania, potrivit news.ro.