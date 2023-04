Seful guvernului andorran, Xavier Espot, si coalitia sa de centru-dreapta, au castigat duminica alegerile legislative din principat, potrivit rezultatelor oficiale aproape definitive, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Conform acestor rezultate, partidul Democratii pentru Andorra (DA), condus de Espot, s-a clasat pe primul loc la scrutin cu 32,38% din voturi, in timp ce social-democratii celui care a fost prezentat drept principalul sau adversar, Pere Lopez, au ajuns doar pe locul trei (21,12%), in spatele noilor veniti ai unui partid cu o existenta mai mica de un an, Concordia (21,50%).

Fii…