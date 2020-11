Stiri pe aceeasi tema

- Feli lanseaza „Du-te, dorule”, un tribut adus Mariei Tanase, o piesa despre razbunare și vindecare post-iubire, odata cu ea, și cea de-a șaptea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, in care iși canta povești marcante din viața și formarea ei ca om și ca artist. „Piesa aceasta este un tribut adus…

- Smiley și Delia au lansat prima piesa impreuna, dupa mai bine de 10 ani. Aceasta se numește „Ne vedem noi” și are un mesaj extrem de frumos. Ultima piesa pe care cei doi au facut-o impreuna se numește „Secretul Mariei” și a fost coloana sonora a unei telenovele romanești. ”Eram in mansarda mea, alaturi…

- Piesa saptamanii vine de la Spike. Spike e unul din artiștii care a reușit de fiecare data, cu fiecare piesa, EP sau album sa se reinventeze și sa aduca lucruri #fresh in lucrarile sale. #fresh e și noul single de la el, „Paparude”, care ne place ataat de mult incat am hotarat ca trebuie sa... View…

- Dupa „Salcamii” și „Rockstar”, Spike revine cu o piesa noua, „Paparude”. Paparuda reprezinta o veche divinitate locala din mitologia romaneasca, probabil preromana, a ploii fertilizante, invocata de grupuri de femei pe timp de seceta și redusa cu timpul la o schema de ritual. Piesa pe care Spike o folosește…

- Vocea Andiei cucerește topurile muzicale, reușind ca intr-un an sa ajunga pe locul intai in top 10 Media Forest cu trei dintre piesele pe care performeaza: „Salcamii“, „Retrograd“ și „Slabiciuni“. Intra in GALERIA FOTO pentru a afla mai multe despre noua artista a muzicii romanești! Prima piesa a Andiei…

- Știți deja ca „WAP” de la Cardi B și Megan Thee Stallion a facut foarte multa valva de la lansare. Piesa are trei dansuri separate pe Tik-Tok și a fost ascultata de milionane de persoane, ceea ce a dus-o, pentru a doua saptamana la rand, pe locul 1 in topul Billboard. Podiumul este completat de o...…

- Știți deja ca in fiecare saptamana va aducem cele mai #fresh piese pe care sa le puneți pe reapeat. De data asta recomandarea noastra vine de la Bob Marley și Robin Schulz, se numește „Sun Is Shining”, e un remix a piesei de la Bob Marley cu același nume și are fix vibe-ul ala liniștitor cu care vrei...…