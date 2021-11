Stiri pe aceeasi tema

- Post Malone si The Weeknd continua sa se pregateasca pentru noile lor ere, de data aceasta, cu o piesa impreuna – „One Right Now”. Acesta este al doilea single pe care Malone l-a lansat in 2021, dupa lansarea din iulie a piesei „Motley Crew”. The Weeknd a colaborat recent cu grupul EDM Swedish House…

- Olivia Addams revine cu un nou single dupa hit-urile “Are we there”, “Dumb” și “Stranger”. Piesa “Chameleon” vorbește despre o lume colorata destinata celor ce iși traiesc viața dupa propriile reguli. Cei mai norocoși dintre noi traiesc dupa cum iși doresc, in propria bula, fara a ține cont de parerile…

- Mulțumim! Doar așa puteam incepe acest minunat articol prin care va transmitem ca Andia – Sfarșitul lumii in varianta live la Virgin Radio Romania Breakfast a strans peste un milion de vizualizari pe YouTube și peste un milion de vizualizari pe Tik Tok! S-a facut o saptamana de cand Andia a venit la…

- Pe bune acum, filmul South Park din 1999, Bigger, Longer, and Uncut este unul dintre cele mai mișto filme de tip musical din istorie. Au trecut 22 de ani de cand a fost lansat, și deși creatorii Trey Parker și Matt Stone au facut multe alte episoade pentru serial, nu au mai lansat niciun alt film....…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Andreea Ignat lanseaza astazi, 21 octombrie 2021, piesa dance „Iubirea ta cruda”, care transmite acel vibe nostalgic al anilor 2000. Piesa ideala pentru sezonul actual, care cu siguranța va starni emoții puternice pentru ca multe persoane se regasesc in versurile acesteia, vine la pachet cu un videoclip…

- Dupa colaborarea fusion cu Vali Vijelie, Yssa revine in muzica pop cu un nou single și videoclip, “Inchide ușa”. Piesa este compusa de John Romanu, de producție ocupandu-se Phelipe, iar Mix/Masterul este realizat de Alexandru Truța. “”Inchide ușa” este o piesa la care John Romanu a lucrat de ceva vreme…

- Cand ajungi sa organizezi un festival, te gandești care este pasul urmator și ajungi sa-l transformi in cel mai mare festival! Exact așa s-a intamplat și cu Tomorrowland care a devenit foarte rapid, cel mai mare festival de muzica electronica. Și acum cum ar mai putea sa creasca? Iar din raspunsul la…