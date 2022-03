Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 3 ani de pauza, timp in care artistul a trecut prin diferite procese de creație pentru noul album, Mihail revine cu – Chosen One – primul single extras de pe materialul ce se va lansa in urmatoarele luni. “Chosen One” este o piesa despre necesitatea reconectarii cu vocea noastra interioara. Scrisa…

- Formația timișoreana The Bandits a lansat un nou single care anunța albumul de debut, piesa „Pisica“ fiind o dedicație pentru toți iubitorii de feline. „«Pisica» este de fapt un ghid de buna purtare pentru toți barbații care nu știu ce sa mai faca in relația lor cu pisica sau cu femeia iubita. Daca…

- Andia si Guess Who se afla pe locul 9 in YouTube Trending cu noua piesa "Pietre pretioase". Melodia este postata pe YouTube de saptamana trecuta si are deja peste 19.000 de aprecieri. Videoclipul a strans peste 722.700 de vizionari. Sursa video: YouTube ANDIA ...

- Conținand un spectru de ganduri și sentimente, observații și idei, albumul este o colecție de piese cu ritmuri afrobeat, ce te invita la dans și care iți transmit o stare de bine de la inceput pana la sfarșit. Albumul vine in urma unor EP-uri și spectacole live apreciate atat de catre criticii de specialitate,…

- Trupa timișoreana The Bandits a lansat un nou single care poarta numele de Revoluția Iubirii, care conform muzicienilor care alcatuiesc aceasta formație „vorbește cu umor despre o schimbare pe care o așteptam cu toții, dar intarzie sa apara“. Sorin Stroie – chitara, Alexandru Munteanu – tobe, Tibor…

- Imbracat cu referințe din filmele și literatura SF, jocuri video și realitate virtuala, noul album al lui Bastille, „Give Me The Future”, exploreaza un taram al minunilor, futurist, fara restricții – fiecare melodie este un peisaj de vis, dansabil, diferit, un loc in care poți calatori inapoi și inainte…

- Amber Mark a lansat albumul de debut “Three Dimensions Deep”. Noul proiect a fost laudat de publicatii importante precum The Guardian, The Line Of Best Fit 8/10, Loud & Quiet, DIY Magazine si NME. Materialul discografic este lansat dupa patru ani de la lansarea celui de al-doilea EP “Conexao”. “Three…

- Formația timișoreana The Skywalkers va susține un concert la sfarșitul acestei saptamani, in cadrul evenimentului Winter in my Town desfașurat la Iulius Mall, unde tinerii muzicieni vor canta in premiera cateva piese noi dar și compoziții de pe discul lor de debut. The Skywalkers a lansat la sfarșitul…