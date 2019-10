"Situatia din politica e ridicola. In loc sa se stranga si sa discute despre instalarea unui guvern si scoaterea tarii din criza, ei inca discuta despre ce e bine pentru un partid si pentru altul. Asta mi se pare ridicol. Dar la noi va ganditi, bai nene? Pe bune, ce ma intereseaza pe mine partidul vostru? Nu dau doi bani pe asta, daca nu faceti nimic pentru noi. Voi in loc sa va ganditi sa faceti un Guvern pentru a face bugetul si asa mai departe, voi va ganditi la toate stupizeniile astea. Deja, din srart, orice partid a pierdut cursa. Cand incep sa prioritizeze si pun in capul listei ce se…