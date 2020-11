Andi Moisescu, vedeta Pro TV, s-a infectat cu COVID-19 Andi Moisescu, vedeta Pro TV, a anunțat ca s-a infectat cu Sars-COV-2, dupa ce a ieșit pozitiv la ultimul test, realizat inaintea filmarilor pentru noul sezon de emisiuni #unusiunu. Anunțul a fost facut pe site-ul Pro TV , care a aratat și ca Andi nu s-a mai alaturat echipei de filmare inaintea startului celei de-a șasea zi in care concurenții urcau pe scena in fața juraților, printre care se afla și Andi Moisescu. El a declarat: „La sfarșitul acestei saptamani am fost testat pozitiv la COVID-19, așa ca m-am izolat și voi lua toate masurile necesare. In acest moment nu am niciun fel de simptome,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

