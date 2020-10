Andi Moisescu anunță că are coronavirus Realizatorul TV Andi Moisescu a anunțat sambata dupa-amiaza ca este infectat cu noul coronavirus. ”La sfarșitul acestei saptamani am fost testat pozitiv cu Covid-19, așa ca m-am izolat și voi lua toate masurile necesare. In acest moment nu am niciun fel de simptome, ceea ce ma face sa sper ca voi trece cu bine și peste aceasta provocare”, a scris pe Twitter Andi Moisescu. The post Andi Moisescu anunța ca are coronavirus appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șase angajați ai Primariei Recea au fost confirmați cu coronavirus, anunța primarul Octavian Pavel. In acest context, activitatea in instituție va fi restransa. ”Avand in vedere situația aparuta prin depistarea a șase cazuri de Covid-19 in Primaria Recea, ne vedem puși in situația restrangerii activitații.…

- Rezultatele testelor pentru COVID-19 ar trebui date in cel mult 24 de ore de la efectuarea lor, pentru a permite o urmarire realista a posibililor contacti, a afirmat vineri Comisia Europeana. “Testarea tuturor cazurilor din randul populatiei cu simptome compatibile cu COVID-19, inclusiv simptome usoare,…

- Jurnalistul Marius Tuca a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Realizatorul urma sa realizeaze in aceasta seara emisiunea Marius Tuca Show, la Aleph News, postul lui Adrian Sarbu. Din aceasta cauza, in aceasta seara pe post a fost difuzata o reluare a unei emisiuni. Tuca ține talk-show-ul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a transmis astazi, la ora pranzului, faptul ca in cadrul Primariei Leordina exista doi angajați infectați cu noul coronavirus. Direcția de Sanatate Publica Maramureș efectueaza ancheta epidemiologica. Contacții direcți ai celor doua persoane au…

- Avand in vedere evoluția epidemiologica la nivelul județului Maramureș, Direcția de Sanatate Publica a Județului Maramureș va recomanda sa respectați masurile de prevenire și combatere a noului coronavirus COVID-19. DSP Maramureș: ”Purtarea obligatorie corecta a maștii (acoperirea nasului și a gurii)…

- De la inceputul pandemiei cu noul coronavirus și pana in prezent la Spitalul Suport din Baia Mare au fost internate 295 de persoane. Din acest numar, 75 de pacienți au ajuns pe Secția de ATI și, la un moment dat, au fost intubați. 45 din cei care au fost internați pe acesta secție au decedat, iar 30…

- CJSU Maramureș a furnizat ultimele date in ceea ce privește situația cazurilor la nivelul județului nostru. ”915 cazuri confirmate, 353 cazuri active, 14 cazuri pozitive si izolate la domiciliu sau in locatia declarata, 498 persoane vindecate, 50 persoane decedate. Sunt in carantina la domiciliu sau…

- La Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Maramureș sunt centralizate urmatoarele informații: 824 persoane confirmate, 381 persoane internate și aflate sub tratament medical, 29 persoane confirmate pozitiv și izolate la domiciliu sau in locația declarata, 365 persoane vindecate și…