Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, deputatul Andi Cristea a primit vizita oficiala a dl. Wolfgang Hellmich, coordonator al SPD in Comisia pentru Aparare a Bundestag-ului, in cadrul unei intalniri la București. Buzoianul a afirmat ca aceasta intalnire a fost o oportunitate importanta pentru a discuta despre problemele de securitate…

- Comisarul european pentru Piața Libera, Thierry Breton, a afirmat in cadrul unei vizite la București ca, in opinia sa, Romania va putea juca un rol mai important in industria de aparare, aratand ca Europa se va dota cu un „scut cibernetic”.

- Comisia pentru buget a parlamentului federal german (Bundestag) si-a dat miercuri acordul pentru noi ajutoare militare care sa fie oferite Ucrainei, in valoare de circa 8 miliarde de euro in anii urmatori, decizie care, potrivit ministrului german al apararii, Boris Pistorius, arata clar ca Germania…

- Comisia pentru invațamant din Camera Deputaților a organizat dezbaterea cu tema „Rolul educației in combaterea consumului de droguri și substanțe etnobotanice. Importanța campaniilor de prevenire cu caracter permanent”. Dezbaterea vine in contextul in care cercetarile polițiștilor din București au scos…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referitor la pensiile speciale, ca in cazul in care luam ad-litteram tot ceea ce este asumat in PNRR, atunci „depopulam Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, Justitia, toate Serviciile din Romania”. El a mai precizat ca, „saptamana viitoare, coalitia are…

- Marcel Ciolacu a precizat, referitor la pensiile speciale, ca in cazul in care luam ad-litteram tot ceea ce este asumat in PNRR, atunci „depopulam Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, Justitia, toate Serviciile din Romania". Liderul PSD a mai precizat ca, „saptamana viitoare, coalitia are obligatia…

- Comisia de aparare din Camera Deputatilor a avut o intalnire cu o delegatie parlamentara austriaca, pe tema aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, accentul fiind pus pe refuzul profund injust exprimat prin vot de catre Austria la Consiliul JAI din luna decembrie a anului 2022, anunta vicepresedintele…