Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa discutii cu mai multi colegi din Parlamentul European, voi depune la inceputul sesiunii de toamna a Parlamentului European o solicitare de excludere a PSD-ului din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European. Voi inainta conducerii Grupului un dosar…

- ”Din nou, Romania are de suferit din cauza Monicai Macovei! E-mailul trimis de aceasta Președintelui Parlamentului European și liderilor grupurilor politice conține o serie intreaga de minciuni in ceea ce privește modificarile aduse Codurilor Penale și de Procedura Penala și deși imi pare rau sa…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, pe a carui agenda se afla teme care vizeaza politica europeana de aparare, subiecte economice referitoare la ocupare, crestere economica, competitivitate, domeniul digital, inovare si comert, migratie,…

- In plenul de la Strasbourg al Parlamentului European, eurodeputatii au dezbatut viitorul Uniunii Europene, in prezența prim-ministrului Olandei, domnul Mark Rutte. Eurodeputatul PSD din Brașov, Razvan Popa, i-a adresat premierului o solicitare directa, de a accepta aderarea Romaniei la spațiul Schengen.…

- Partidul Social Democrat din Romania, aflat la putere, si mii de sustinatori s-au adunat in fata sediului Guvernului de la Bucuresti, sambata, pentru a protesta fata de presupuse abuzuri ale procurorilor anticoruptie, scrie Reuters. Agentiile de presa amintesc ca Romania este una dintre cele mai corupte…

- Autoritatile romane vor lucra cu Parlamentul European pentru a pune cetateanul in centrul procesului decizional european, a afirmat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, precizand ca tara noastra isi propune ca pe timpul detinerii presedintiei Consiliului UE sa finalizeze cat mai…