- Republica Moldova va primi prima tranșa din asistența macro-financiara din partea UE mai devreme de alegerile locale, care vor avea loc pe 20 mai. Anunțul a fost facut astazi de catre eurodeputatul Andi Cristea, prezent la cea de-a VI-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM.

- Prima transa din asistenta macrofinanciara de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene nu a ajuns inca la Chisinau pentru autoritatile nu au indeplinit mai multe conditii. Modificarea legislatiei electorale este unul din motivele pentru care plata primei transe a fost amanata de-a lungul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, recent, ca Guvernul va adopta pana la sfarsitul lunii aprilie doua ordonante de urgenta privind achizitiile publice care vor schimba „radical” acest domeniu, urmand sa fie infiintata o noua structura care va centraliza toate nevoile institutiilor.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca SUA sunt pregatite de dialog cu regimul nord-coreean, dar numai 'daca sunt intrunite conditiile impuse', relateaza AFP. 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea ce se va intampla',…

- ♦ In incercarea de a compensa pierderile pe care le au angajatorii din IT dupa transferul contributiilor, guvernul le da o noua lovitura: va oferi deduceri de la plata CASS doar firmelor care au marit cu 20% salariile programatorilor. Un proiect de ordonanta de urgenta aflat in dezbatere…

- Guvernul a aprobat Regulamentul-cadru privind acordarea de sporuri in invatamant. Prin acest act normativ se stabilesc cinci categorii de limite in functie de conditiile periculoase sau vatamatoare de munca in care personalul din domeniu isi desfasoara activitatea, a declarat premierul Viorica...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va…

- Încurajarea separatismului este o tendința periculoasa care amenința întreaga Europa, considera deputata ucraineana Irina Friz, transmite MOLDPRES cu referire la agenția UNIAN. Federația Rusa folosește Transnistria nerecunoscuta pentru a ocoli sancțiunile Uniunii Europene. O…