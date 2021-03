Stiri pe aceeasi tema

- In seara aceasta, burlacul a luat trei concurente la intalnire. Andi Constantin le-a ales pe Iulia Cazacu, Oana Barbu și Madalina Alexe pentru un date special. Locația aleasa de tanar a fost un parc de distracții, iar scopul sau a fost de a le vedea reacția fetelor.

- Antipatiile incep sa apara in competiția Burlacul de la Antena 1, iar fetele deja iși dau replici acide intre ele, totul doar pentru a ajunge cat mai rapid la inima lui Andi Constantin. Andreea Stoica și Angela Antocel și-au aruncat cuvinte grele.

- Dupa o perioada de adaptare petrecuta in Turcia, Burlacul crede ca a ajuns intr-un punct in care lucrurile pot avansa și spera ca le va cunoaște din ce in ce mai bine pe cele 14 fete ramase. Primul sau sarut cu una dintre acestea va scoate la iveala geloziile și adevaratele sentimente ale pretendentelor,…

- Dupa emisiune, Andi Constantin va fi cel care va dezvalui totul despre fete și experiențele traite intr-un nou show, numit "Burlacul - Destainuiri", alaturi de un invitat special, chiar pe Antena Play.

- Recent Rodica Budurca, tanara care i-a atras din prima atenția lui Andi Constantin, a primit un cadou excentric de ziua sa. Fosta concurenta a emisiunii ”Burlacul” a implinit 25 de ani, motiv pentru care a sarbatorit pe cinste.

- Rodica Budurca a venit la emisiune cu gandul sa-l cucereasca pe Burlac, dar alege sa se retraga. Motivul pentru care tanara afacerista in varsta de 24 de ani renunța la drumul catre inima lui Andi Constantin.

- Lucrurile iau o intorsatura neașteptata pentru Andi Constantin și fetele care au primit un trandafir roșu dupa prima intalnirea cu cele 25 de pretendente, in aceasta seara, de la ora 20.30, la Antena 1, in cea de-a doua ediție a emisiunii Burlacul.

- Emoționat și nerabdator sa iși intalneasca aleasa, Andi Constantin a ales sa impartașeasca toate aceste trairi cu cele 25 de fete pe care le va intalni vineri, 5 martie, de la 20.30, la Antena 1, in prima ediție din cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul.