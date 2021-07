Stiri pe aceeasi tema

- Doar doua concurente au mai ramas in competiția Burlacul și se lupta pentru inima lui Andi Constantin. Ana Bene și Simona Balaceanu au parte de ultimul date inainte de finala din aceasta seara. Cum a petrecut burlacul Andi Constantin și Simona Balaceanu o zi impreuna.

- Andi Constantin a luat prima decizie grea din aceasta seara, din finala emisiunii Burlacul. Tanarul a eliminat-o din cursa catre inima lui pe Melissa Azak, iar astfel in competiție au ramas doar Ana Bene și Simona Balaceanu. Surprinsa de decizia lui, concurenta eliminata a izbucnit in plans și i-a transmis…

- Ana Bene a facut scurte declarații pe rețelele de socializare inainte de marea finala „Burlacul” 2021 de la Antena 1. In aceasta seara, Andi Constantin va face cea mai dificila alegere, va decide cine e femeia alaturi de care iși dorește sa traiasca o poveste de iubire. Finalista a ținut sa le aminteasca…

- Finala „Burlacul” 2021 va avea loc joi, 1 iulie, la Antena 1. Astfel ca Andi Constantin va trebui sa ia o decizie importanta in ceea ce privește viitorul sau pe plan personal. Saptamana trecuta, dupa o ceremonie cu multe emoții, trairi și amintiri, Simona, Ana și Mellisa sunt concurentele care merg…

- In episodul 15 al show-ului Burlacul sezon 6, Andi Constantin a petrecut clipe de neuitat cu Ana Bene, Alexandra Mucea și Melissa Azak in Cappadocia. In ultima seara petrecuta acolo, el și ultima dintre ele au avut parte de un date romantic.

- Dominique Nuța a fost eliminata in ediția Burlacul sezon 6, difuzata pe 6 mai 2021 la Antena 1. A fost a doua eliminare pentru frumoasa tanara, care refuzase sa plece prima data cand Andi Constantin nu i-a oferit trandafirul salvator.

- Astazi e o zi speciala pentru Andi Constantin, protagonistul show-ului Burlacul de la Antena 1. Tanarul ravnit de multe domnișoare iși sarbatorește aniversarea. Iata ce varsta implinește

- Antena 1 a schimbat ziua și ora de difuzare a emisiunii „Burlacul”. Mai exact, de saptamana viitoare, show-ul va putea fi urmarit joia, dupa serialul „Adela”. Mutarea are loc dupa cinci ediții, prezentate de Razvan Fodor, potrivit Paginademedia.ro . Oficialii postului spun ca emisiunea se va vedea joi,…