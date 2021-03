Stiri pe aceeasi tema

- Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de azi, punctul 7 privește PUZ-ul de pe strada Granicerilor. Locuitorii din zona au trimis un mesaj catre Primarie. Astazi, arhitectul Flaviu Munteanu a trimis un drept la replica, la mesajul lor: „Cine și de unde or fi „danșii”? Consilierii locali ar avea…

- Dupa emisiune, Andi Constantin va fi cel care va dezvalui totul despre fete și experiențele traite intr-un nou show, numit "Burlacul - Destainuiri", alaturi de un invitat special, chiar pe Antena Play.

- In cea de-a treia ediție a sezonului 6 Burlacul, una dintre concurente a fost pe punctul de a ieși din competiție. Acuzata in repetate randuri de falsitate, Iulia a a cerut telefonul echipei de producție, cu gandul de a renunța la Andi Constantin.

- Tensiunile dintre fete apar din ce in ce mai des, iar acest lucru o afecteaza pe Iulia Cazacu, care este mai hotarata ca niciodata sa renunțe la trandafirul de la Andi Constantin in urma celor intamplate.

- Fostul ministru Varujan Vosganian considera ca avem de-a face cu doua atitudini complet diferite ale autoritaților: consecințele epidemiei sunt exagerate, in timp ce efectele adverse ale vaccinului sunt minimalizate. Citește și: Atac fara precedent la Mircea Dinescu: ‘Pușlama ordinara’…

- Doina Gradea, presedintele director general al Televiziunii Romane, a transmis joi ca este de acord ca actualul cadru legislativ dupa care functioneaza institutia trebuie analizat si revizuit, insa critica absenta reprezentarii SRTv la dezbaterea organizata de deputatul Iulian Bulai miercuri si subliniaza…

- Disparitia din viata publica a lui Jack Ma, fondatorul gigantului chinez al comertului electronic Alibaba, inclusiv faptul ca nu a mai aparut in ultimul episod al unui spectacol de televiziune la care era jurat, alimenteaza speculatiile privirind soarta miliardarului. In plus, autoritatile chineze au…