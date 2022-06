Stiri pe aceeasi tema

- Andrada și Victor, cei doi foști concurenți din casa Mireasa - Capriciile Iubirii, au venit recent din nou in platou, unde au dezvaluit cum merge viața lor inca de cand au ieșit din emisiune. Mai mult decat atat, au raspuns și la marea intrebarea și anume daca devin parinți in curand. Este sau nu insarcinata…

- Nora a intrat in atenția tuturor inca de cand se afla in casa Mireasa - Capriciile Iubirii și forma un cuplu cu Leo. Intr-un final, presiunile și cuvinetele dure la adresa ei au facut-o sa iasa din emisiune de buna voie, astfel ca la scurt timp, cel alaturi de care se vedea pentru tot restul vieții…

- Yana este nesigura de relația ei cu Andrei și i-a impartașit tanarului lucrurile care o deranjeaza. Se pare ca șatena vrea mai multa comunicare, in loc de gesturi tandre și saruturi. Totuși, tanara a recunoscut ca este oarecum confuza, la Mireasa - Capriciile Iubirii.

- Sabrina și Perneș de la Mireasa sezon 5 s-au logodit și, dupa noaptea in care au sarbatorit, au vorbit cu familiile. Mama baiatului și matușa concurentei au intervenit telefonic la Mireasa - Capriciile Iubirii și le-au transmis ganduri bune.

- In ediția din aceasta seara, casa Mireasa - Capriciile Iubirii a fost plina de diferite stari și sentimente, insa și de incalcari ale regulamentului impus de la bun inceput pentru concurenți. Recent, Leo a primit in pachetul de acasa o scrisoare, care era, de fapt, ascunsa intr-un produs din supermarket…

- Ina, Elena și Yana au continuat sa se amuze pe seama Giovanei dupa discuția pe care au avut-o in cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Iata ce acuzați dure i-au fost aduse iubitei lui Sese.

- Concurenții sezonului 5 Mireasa au avut parte de o surpriza in ziua de Paște, mai puțin Sabrina. Tanara a avut o reacție neașteptata la Mireasa - Capriciile Iubirii dupa ce mama sa a „certat” prin intervenția telefonica. Iata ce a dezvaluit iubita lui Perneș.

- Mama Sabrinei i-a marturisit fiicei sale in cadrul emisiunii Mireasa- Capriciile Iubirii ca nu este de acord cu relația pe care fiica ei o are cu Andrei. Concurenta a fost profund afectata de vorbele mamei sale și a izbucnit in lacrimi in ediția de astazi de la Mireasa. Iata ce sfaturi i-a oferit Simona…