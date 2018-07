Stiri pe aceeasi tema

- Ce poate fi mai frumos pe canicula, decat sa te relaxezi și sa te balacești la piscina? La acest lucru s-a gandit și Anda Calin, care și-a dorit sa petreaca momente frumoase alaturi de fiica sa și a lui Liviu Varciu, Anastasia.

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au desparțit, donjuanul a facut anunțul in urma cu o saptamana, printr-un mesaj pe rețelele de socializare. Deși nu mai sunt impreuna, cei doi se vor ocupa cum se cuvine de creșterea fetiței lor, așa incat sa nu simta lipsa vreunuia dintre parinți. Anastasia crește pe zi…

Renata, ex-iubita lui Leo de la Strehaia, știe cum sa se joace cu mințile barbaților. Fosta asistenta Tv s-a lasat fotografiata in ipostaze incendiare la o piscina din Capitala. Focoasa bruneta a incins atmosfera cu formele ei bine definite, iar imaginile obținute de CANCAN.RO,…

Liviu Varciu are o fetița cu Anda Calin. Cei doi parinți au creștinat-o deja pe micuța Anastasia, dar petrecerea de botez urmeaza sa aiba loc in curand.

- Liviu Varciu și-a filmat fetița in casa, in timp ce aceasta incerca sa se ridice singura de jos. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara in luna septembrie a anului trecut , atunci cand iubita sa, Anda Calin, a adus pe lume o fetița, Anastasia. In luna martie a acestui an, Liviu Varciu și-a…