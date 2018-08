Fosta iubita a lui Liviu Varciu a povestit ca trece prin momente grele dupa desparțirea de Liviu Varciu, tatal fetiței ei. Mama ei este cea care i-a ramas alaturi tot timpul! Anda Calin se simte o femeie liniștita acum, chiar daca nu este o perioada deloc ușoara. Au trecut cateva saptamani de cand ea si […] The post Anda Calin, primul interviu dupa desparțirea de Liviu Varciu: ”Nu am fost niciodata atat de rau” appeared first on Cancan.ro .