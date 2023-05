Stiri pe aceeasi tema

- Zi speciala pentru Liviu Varciu! Carmina, fiica lui cea mare, iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar prezentatorul TV i-a transmis o urare emoționanta pe contul lui personal de Instagram și a postat cateva imagini.

- De ce fiica Andreei Marin nu e activa pe rețelele de socializare. Ana Violeta Banica, in varsta de 15 ani, se imparte intre școala și diverse proiecte, printre care și voluntariatul, dupa cum a dezvaluit mama ei intr-un interviu pentru Playtech. Ana Violeta Banica e rodul iubirii dintre Andreea Marin…

- Anca Serea și Adi Sina se afla printre cele mai apreciate persoane publice din showbiz-ul romanesc. Cei doi parinți se bucura de o familie minunata, iar iubirea lor pare a fi desprinsa din povești. Pe rețelele sociale, prezentatoarea TV este destul de activa și iși ține fanii la curent cu fiecare activitate…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, este activa in mediul online și nu ezita sa impartașeasca cu fanii noutațile din viața ei. De curand, tanara a primit mai multe mesaje din partea comunitații de pe Instagram in care a fost incurajata sa iși duca pasiunea pentru muzica la un alt nivel.

- Fiica lui Liviu Varciu, Carmina, in varsta de 20 ani, este deja la varsta maturitații și iși cauta propriul drum, s-a mutat la București, dar relația cu tatal sau pare sa se fi racit, dupa cum ea a declarat intr-un interviu pentru Antena Stars.

- Liviu Varciu este un tata devotat, dedicat creșterii copiilor sai cu multa grija și atenție la nevoile lor. Fiica sa, Carmina, in varsta de 20 ani, este deja la varsta maturitații și iși cauta propriul drum, s-a mutat la București, dar relația cu tatal sau pare sa se fi racit, dupa cum ea a declarat…

- Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, a declarat ca relația cu tatal ei s-a racit in ultima perioada. Tanara s-a mutat in București și inca se acomodeaza destul de greu. Carmina este fiica lui Liviu Varciu din relația cu Ami Teiceanu, iar pana de curand fata a locuit in Arad alaturi de mama ei.…

- Parea ca au o relație tata-fiica perfecta, insa realitatea spune altceva! Liviu Varciu și fiica lui nu se mai ințeleg la fel ca la inceput, iar timpul petrecut impreuna a devenit tot mai rar. Din acest motiv, Carmina a trecut prin momente grele și a plans in public.