- O femeie din Marea Britanie care a nascut prematur in timp ce se afla in vacanța in Spania spune ca ea și partenerul ei sunt blocați in aceasta țara, dar nu mai au bani sa stea acolo, potrivit BBC.

- Carmen Dan, fost ministru de interne și unul dintre oamenii de baza din anturajul lui Liviu Dragnea, a decis sa dezvaluie aspecte șocante din culisele politicii romanești. In cadrul unui interviu acordat jurnalistului Liviu Alexa, Carmen Dan a vorbit despre presiunile exercitate asupra sa de catre mai…

- O femeie care a nascut la domiciliu intr-o zona greu accesibila din localitatea Salistea de Sus a fost recuperata, duminica seara, de un echipaj al Salvamont, fiind transportata la cea mai apropiata unitate medicala, a informat directorul Serviciului Public Judetean (SPJ) Salvamont Maramures, Dan Benga.…

- Liviu Varciu și Anda Calin au fost intr-un city break de vis, intr-un oraș foarte apreciat de turiști. S-au bucurat de tot ceea ce le-a oferit Veneția, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare pot doar sa confirme cele menționate anterior.

- Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag au intervenit, ca urmare a unor sesizari prin SNUAU 112, la doua cazuri de violența in familie. Polițiștii s-au deplasat in localitatea Budești, unde o femeie ar fi fost agresata fizic de catre soț. Victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.…

- Liviu Varciu a fost recent in vacanța alaturi de familia sa, in Antalya, insa zilele de concediu s-au transformat intr-un coșmar. Prezentatorul TV a povestit prin ce a trecut.Liviu Varciu s-a intors recent dintr-o vacanța in Antalya, Turcia, unde a fost alaturi de iubita sa, Anda Calin, și cei doi copii,…

- O femeie a cumparat dintr-un magazin de vechituri o vaza pe care a dat 3,99 de dolari. A presupus ca este o reproducere dupa un obiect istoric și nu și-a imaginat nicio secunda ca intrase in posesia unui vas autentic, neprețuit.

- Marina și Teodor Carnaț, dezvaluiri șocante despre discuțiile pe care le-au purtat oaspeții acestora la nunta lor in cadrul podcastu-lui „Acasa la Maruța” . „La nunta noastra nu era om sa creada ca noi vom avea o familie mare”, scrie SHOK.md .