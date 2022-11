Stiri pe aceeasi tema

- Anda Calin, mama celor doi copii ai lui Liviu Varciu, a devenit femeie de afaceri. Saptamana trecuta, ea și-a deschis propriul salon de infrumusețare, in Pipera, fiind nevoita sa apeleze la propriile economii, dupa ce aplicase fara succes pentru fonduri europene. Iubita artistului a renunțat la jobul…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, are 20 de ani, iar anul acesta s-a mutat in București pentru a urma o facultate. Recent, aceasta a vorbit despre relația cu pe care o are cu partenerii parinților ei și susține ca pentru ea nu exista sa ii numeasca pe aceștia mama sau tata vitreg. Liviu Varciu și Anda…

- Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca Simina Loica și-a gasit liniștea și fericirea in brațele iubitului ei, Alexandru Bobicioiu, dupa ce a decis impreuna cu Alex Zanoaga sa divorțeze și sa mearga pe drumuri separate. Iata cat de atent este noul partener al brunetei cu fiul ei. A postat pe rețelele…

- Lino Golden are toate motivele sa fie un barbat implinit. Artistul este norocos sa aiba langa el o astfel de femeie, care arata impecabil și fara machiaj. Intr-o lume plina de perfecțiune, iubita lui Lino Golden a renunțat la machiaj și a ieșit cu artistul și prietenii acestuia in oraș.

- Este motiv de sarbatoare in familia prezentatorului TV! Liviu Varciu și frumoasa lui partenera de viața au stralucit aseara, asta pentru ca cei doi au fost nași de cununie. Prezentatorul TV este cel care a incins atmosfera toata seara, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare.

- Liviu Varciu și Anda Calin au fost nași de cununie vineri, 23 septembrie 2022. Iubita și fiica cea mica a artistului au facut senzație cu aparițiile de-a dreptul spectaculoase de la eveniment. Hai sa vezi ce rochii deosebite au purtat cele doua.

- La data de 17 septembrie 2022, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de catre o femeie de 30 de ani, din Blaj, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca in noaptea de 16/17 septembrie, in timp ce se aflau in locuința comuna din…