- Anda Adam și Yosif Mohaci au avut parte de momente incendiare in party bus! Cei doi miri au ciocnit paharele de șampanie și au dansat impreuna dupa cununia religioasa! Toata lumea se pregatește pentru a merge la restaurant in aceste momente.

- Anda Adam și Yosif Mohaci iși jura iubire veșnica in fața lui Dumnezeu la Manastirea Cașin din București. Primele imagini cu cei doi mireasa și mire sunt fabuloase! Artista a ales o rochie spectaculoasa, voluminoasa, cu trena și decolteu generos. Artista nu s-aa uitat la bani cand și-a comandat ținuta…

- Momentul mult așteptat a sosit! Anda Adam și Yosif Mohaci sunt gata sa devina o familie in fața lui Dumnezeu, iar cei doi stralucesc in cea mai importanta zi din viața lor. Iata primele imagini cu artista in rochie de mireasa!

- Anda Adan și Yosif Mohaci se casatoresc astazi, iar la evenimentul va fi unul special. Artista va purta trei rochii de mireasa, iar imvitatii vor fi transportati cu un autobuz. Vedeta a dat ultimele detalii, in urma cu ptin timp, despre cea mai importanta zi din viața ei.Cantareața va purta trei rochii,…

- Anda Adam și Yosif Mohaci s-au casatorit civil in urma cu doi ani, iar peste cateva zile, cei doi vor face nunta, iar alaturi le vor fi 500 de persoane. Artista recunoaște ca nu are emoții, totul fiind organizat pana la cel mai mic detaliu.Anda are o echipa alaturi de ea, unde fiecare persoana știe…

- La data de 24 iunie se sarbatoreste Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul si cea straveche a Sanzienelor si Dragaicei, dar si Ziua Iei. De obicei, Biserica sarbatorește ziua morții sfinților, adica ziua nașterii lor pentru viața veșnica. Uneori insa e sarbatorita și ziua de naștere a sfantului. Este cazul…

- Dupa ce au ieșit din biserica, acolo unde și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, Vlad Gherman i-a facut o promisiune soției sale. Actorul și Oana Moșneagu s-au casatorit religios, iar acum sunt mai fericiți ca niciodata. Iata ce i-a promis el partenerei sale de viața!

- VIDEO: Momente emoționante la Biserica „Vovidenia” din municipiul Botoșani, in Sambata lui Lazar Popasul duhovnicesc de la Biserica „Vovidenia” din municipiul Botoșani, din Sambata lui Lazar, s-a incheiat cu un colaj de cantari bisericești din perioada Postului Mare, protagoniștii fiind membrii corului…