Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta a renunțat sa poarte verigheta de casatorie. In ultimele fotografii, postate in aceste saptamani, cantareața se arata fara urma de inel pe degetul mainii stangi. Mai mult, atat ea cat și Sorin nu se mai urmaresc pe rețelele de socializare. Vedeta nici macar nu a mai publicat imagini cu soțul…

- Connect-R a postat un mesaj pe Facebook și Instagram, in care a povestit cum a reușit sa se transforme. Artistul recunoaște ca a avut perioade foarte grele, a suferit de anxietate, dar a avut puterea sa treaca peste probleme atunci cand si-a schimbat modul de-a privi lucrurile. „Tu cine ești? M-am intrebat…

- Anda Adam a implinit 40 de ani, insa, din pacate schimbarea prefixului a prins-o pe vedeta in plina pandemie de coronavirus și planurile i-au fost date peste cap. Anda Adam arata senzațional la cei 40 de ani și debordeaza de energie și buna dispoziție. Artista, care a devenit mamica pentru prima oara…

- Andreea Balan și George Burcea nu par a-și da prea multe șanse, deși ii leaga doua fetițe minunate și un mariaj de cațiva ani. Cei doi nu lasa garda jos și par a se indrepta cu pași repezi catre divorț. Andreea Balan și George Burcea erau unul dintre cele mai frumoase și apreciate cupluri din showbizz-ul…

- Desi a fost retinuta in declaratii, Andreea Balan nu a mai suportat ca fanii s-o acuze pe ea de toata situatia creata si a rabufnit. Cantareata a marturisit ca sotul ei insista sa desparta, chiar daca multa lume nu se astepta la asta. "E momentul sa pui in balanța tot și sa vezi daca…