- Claudia Patrașcanu a vorbit despre divorțul despre Gabi Badalau, tatal copiilor ei, intr-un interviu pentru Antena Stars. Ea a depus actele pentru separarea legala de acesta in urma cu trei ani, insa nici pana acum nu au ajuns la un numitor comun, desparțirea in acte nu a avut loc. Cantareața, care…

- Vica Blochina a plecat intr-o vacanța exotica, dar nu a uitat sa publice cateva imagini incendiare din destinația spectaculoasa in care a ajuns. Fosta balerina s-a lasat fotografiata intr-un halat de satin care a „obligat-o” sa renunțe la sutien.

- Lidia Buble se afla in vacanța pe taramuri exotice de mai bine de o saptamana, iar azi le-a aratat fanilor ei cat de bine arata locația in care s-a cazat. Exista indicii cum ca artista se afla in vacanța alaturi de iubitul ei, Harlys Becerra, dar actorul si cantareața continua sa nu se includa unul…

- Laura Vass nu mai canta sub numele care a consacrat-o in lumea manelelor in urma cu cațiva ani. Cantareața a fost nevoita sa renunțe la “brandul” ei din cauza fostului impresar. Laura Vass este una dintre cele mai populare cantarețe de manele din Romania. In urma cu cațiva ani, tanara descoperita și…

- Anda Adam pare cea mai fericita femeie din lume alaturi de logodnicul ei, Yosif Eudor Mohaci. Frumoasa vedeta pare ca a uitat de scandalul in care a fost implicata la Poiana Brașov, iar acum se bucura de vacanța. Cantareața a postat o fotografie alaturi de iubitul ei și cu siguranța ca blondina nu mai…

- Organizația Mondiala a Sanatații a indemnat oamenii sa-și anuleze unele dintre planurile de vacanța pentru a proteja sanatatea publica, pe masura ce varianta Omicron se raspandește la nivel global, scrie BBC.