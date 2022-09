Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au sarbatorit 3 ani de la nunta intr-o vacanța fara fetițele lor. Prezentatoarea a transmis un mesaj emoționant pentru soțul ei.In urma cu 3 ani, Gabriela Cristea și Tavi Clonda se casatoreau religios, la 4 ani de la cununia civila. Acum, cei doi au decis sa sarbatoreasca…

- Anda Adam a facut declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre nunta cu logodnicul ei și dorința lor de a avea copii impreuna. Cantareața a decis ca vrea sa aiba gemeni cu Yosif Eudor Mohaci, așa cum iși dorește și fiica ei.

- Sedanul cu zero emisii Lucid Air este una dintre cele mai rapide mașini de pe piața. Anul trecut, modelul american a fost disponibil in versiunea speciala Air Dream Edition Performance, care oferea 1.126 de cai putere. In prezent, cel mai puternic Lucid Air este versiunea Grand Touring Performance cu…

- Este nunta mare in showbiz-ul romanesc astazi! Deși nimeni nu se aștepta, anunțul a fost facut chiar de catre Nicole Cherry pe contul ei personal de Instagram, unde a explicat ca o sa aiba loc un eveniment extrem de frumos, cum nu s-a mai vazut. Iata care este cuplul ce iși unește destinele pentru totdeauna…

- Ce actori joaca in Clanul, noul serial de la Pro TV Serialul Vlad s-a bucurat de un succes extraordinar. S-a terminat insa in decembrie 2021. Anul acesta, postul de televiziune pregatește o noua surpriza fanilor serialelor. O producție de același gen, un serial romanesc care se va numi Clanul. Vezi…

- Albertina Ionescu se marita. Cine este alesul! De peste 20 de ani in lumina reflectoarelor, Albertina Ionescu este o prezența discreta atunci cand vine vorba despre viața ei privata. A avut pana in prezent cateva relații, insa fara happy end. S-a iubit in trecut cu omul de afaceri Adrian Ispravnic,…

- S-au sarutat din nou! Poza iconica de la nunta lui Britney Spears! Britney Spears s-a maritat saptamana trecuta cu logodnicul ei, Sam Asghari. Ceremonia s-a desfașurat la reședința vedetei din Los Angeles. Britney și-a dorit un eveniment privat, astfel ca a ținut totul secret și a avut doar 100 de invitați.…

- Madonna a fost printre invitații speciali de la nunta lui Britney Spears, care a avut loc joi, 9 iunie, la casa ei din apropiere de Los Angeles. Un moment neașteptat a avut loc in timpul evenimentului, cele doua artiste s-au sarutat, așa cum au facut și in 2003, chiar pe scena. Paris Hilton, Selena…