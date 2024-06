Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și Yosif Mohaci au oferit primele declarații dupa cununia religioasa. Cei doi miri au au dezvaluit și cateva detalii despre petrecere. Iata ce au marturisit la ieșirea din biserica!

- Momentul mult așteptat a sosit! Anda Adam și Yosif Mohaci sunt gata sa devina o familie in fața lui Dumnezeu, iar cei doi stralucesc in cea mai importanta zi din viața lor. Iata primele imagini cu artista in rochie de mireasa!

- Anda Adan și Yosif Mohaci se casatoresc astazi, iar la evenimentul va fi unul special. Artista va purta trei rochii de mireasa, iar imvitatii vor fi transportati cu un autobuz. Vedeta a dat ultimele detalii, in urma cu ptin timp, despre cea mai importanta zi din viața ei.Cantareața va purta trei rochii,…

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au casatorit duminica și au avut o nunta ca-n povești. Actrița spune ca atat ea, cat și soțul ei, au avut mari emoții in ziua cea mare și s-au agitat pentru ca evenimentul sa iasa așa cum au visat.

- Enzo de la Chefi la cuțite și soția lui și-au promis iubire veșnica in fața lui Dumnezeu și au organizat cea mai frumoasa nunta! Cei doi au trait emoții mari și dupa o mulțime de pregatiri, au putut sa se bucure, in sfarșit, de cel mai special eveniment! Enzo Aiello și Cristina Ene au facut primele…

- Anda Adam și soțul ei se casatoresc anul acesta. Cei doi au stabilit data și au inceput pregatirile pentru cel mai important moment din viața lor. Artista spune ca nu și-a dorit un eveniment restrans, așa ca vor avea 500 de invitați.

- Mama lui Alex Dobrescu a murit la inceputul lunii aprilie. Fostul iubit al Cristinei Cioran este convins ca femeia care i-a dat viața este intr-un loc mai bun și a vrut sa ii respecte cea mai mare dorința, aceea de a fi incinerata.