- Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara de la noi, astfel ca tariful sau pentru un concert nu este deloc mic. Cantareața a spus de ce a hotarat sa ceara aceasta suma. Pentru a canta o ora, Maria Constantin cere sa fie platita cu suma de 1.500 de euro, iar cei…

- Theo Rose este insarcinata in trimestrul al doilea și se simte foarte bine, motiv pentru care inca mai poate urca pe scena. De Revelion, artista a avut mai multe concerte prin țara. In prima zi din an, actrița din serialul „Clanul” a marturisit ca se confrunta cu o problema. Sambata noapte, Theo Rose…

- 6 ani de zile Paula Seling a ferit-o de ochii publicului pe Elena, fiica sa adoptata. Pentru prima oara au aparut impreuna pe coperta revistei VIVA! , iar acum, de Craciun, cele doua sunt protagonistele videoclipului piesei „S-a nascut in iesle”, lansat de cantareața pe 25 decembrie. Mama și fiica sunt…

- Astazi, 23 decembrie, Anda Adam s-a casatorit civil cu Yosif Eudor Mohaci, bancherul care ii e partener de o buna perioada de timp. Celebra cantareața a fost cea care a facut marele anunț despre eveniment, chiar prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare. Anda Adam a fost cea care a distribuit…

- Probleme de sanatate pentru Celine Dion. Cantareața canadiana a anunțat pe rețelele de socializare anularea a 8 concerte programate pentru vara anului 2023 in Europa. Printre acestea se numara și concertul de la București.

- Tzanca Uraganu a dat lovitura pe plan profesional, asta dupa ce manelistul și-a deschis doua fast-food-uri, unul in București, iar celalalt in Ploiești. Manelistul a oferit șaorma gratis celor care au fost prezenți la deschidere, iar fanii au creat cozi infernale. Iata ce afaceri mai are artistul!

