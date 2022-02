Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a dorit sa faca tot posibilul pentru a le demonstra urmaritorilor lui de pe rețelele de socializare ca merita cat mai multe aprecieri, inimioare și distribuiri, așadar a facut un lucru ilegal și s-a filmat in tot acest timp, iar ulterior a primit o amenda in valoare de 2.5000 de lei.

- De cele mai multe ori, cand mergem la cumparaturi, majoritatea dintre noi sunte in cautare de lucruri ieftine și bune, iar lanțul de magazine Lidl este unul care are in oferta sa asemenea produse. Fie ca mergem pe jos, sau cu mașina personala, majoritatea parcarilor puse la dispoziție de retailerul…

- Oana Zavoranu a trecut prin clipe de groaza, chiar atunci cand se intorcea din vacanța. Vedeta a fost amenințata in plina zi cu cuțitul, astfel ca nu a ezitat deloc și a chemat Poliția la fața locului. Mai mult decat atat, bruneta i-a facut plangere penala, fiind intr-un adevarat scandal cu el. Ce au…

- In data de 31 decembrie 2021 politistii au aplicat sanctiune contraventionala conform Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, unui barbat in varsta de 42 de ani, din Vadu Pasii, care nu ar fi respectat masura carantinarii la domiciliu si s-ar…

- Dupa scandalul de saptamana trecuta din vacanța, Anda Adam are din nou probleme. Vedeta și-a anunțat fanii ca a ramas blocata sus pe munte și ca așteapta un utilaj pentru a putea sa o duca inapoi la hotel.

- Anda Adam a fost cazata la un hotel, cu un grup de prieteni. Au intrat in conflict cu un alt grup de prieteni, iar o femeie din grupul celalalt a zgariat-o pe fața. Zgarietura este superficiala, nu a necesitat ingrijiri medicale. A fost apel la 112, dar nu a depus plangere.S-au sesizat…

- Prima amenda data la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu in mijloacele de transport a fost data unui roman. Barbatul de 50 de ani a fost prins intr-un autobuz fara permisul verde și a spus ca intenționa sa se vaccineze. Italy24 news anunța o prima amenda pentru lipsa certificatului…

- Ieri, 19 noiembrie, un caz șocant a ingrozit comunitatea din Arad, asta dupa ce un barbat inarmat a intrat intr-o macelarie și a inceput sa-l amenințe și sa-l loveasca pe patronul firmei. Recent, agresorul a fost arestat preventiv de oamenii legii pentru o perioada de 30 de zile, dupa ce barbatul a…