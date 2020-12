Stiri pe aceeasi tema

- Din luna martie, cand a aparut primul caz de coronavirus in Romania, pana astazi au fost confirmate peste o jumatate de milion de infectari cu Sars-Cov-2. Mai exact, este vorba de 500.273 de cazuri, dintre care 8.062 au fost depistate in ultimele 24 de ore. De la ultima raportare, au fost efectuate…

- Romania a depașit jumatate de milion de cazuri de Covid, dintre care 8062 au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Alte 176 de decese au fost raportate, iar numarul pacienților de la Terapie Intensiva crește in continuare. 1275 de persoane sunt internate la ATI, ceea ce reprezinta un nou record de…

- Primaria Constanta organizeaza achizitie pentru lucrari de mentenanta a sistemului de iluminat public din municipiul Constanta Valoarea estimata fara TVA este de 450.000 lei fara TVA Data limita peentru primire oferte este 04.12.2020Primaria Constanta organizeaza achizitie pentru lucrari de mentenanta…

- Locuințele se vand bine și in pandemie. Cat trebuie sa munceasca un roman ca sa iși poata cumpara un apartament de 50 mp Deși pandemia a blocat numeroase afaceri, piața imobiliara o duce bine. Poate și pentru ca in Romania o casa poate fi cumparata mai ușor acum decat in urma cu 10 ani. Cu un salariul…

- In total, peste 516.898 de infectii au fost declarate si 7.723 de morti din cauza covid-19. Aceasta crestere a numarului cazurilor de covid-19 in lume se explica doar in parte prin cresterea numarului testelor realizate de la primul val al pandemiei, in martie-aprilie, in lume. Europa este continentul…

- Culisele tentativei de asasinat din 2018, una dintre cele mai rasunatoare incidente din ultimii ani din lumea interlopa din Romania: procurorii DIICOT au scos la lumina detalii. Detalii despre tentativa de omor asupra fratelui lui Emi Pian. Cu gatul taiat, din ordinul celui mai periculos traficant de…

- Derek Chauvin, fostul ofiter de politie acuzat de uciderea afro-americanului George Floyd, a fost eliberat dintr-o unitate de corectie dupa depunerea unei cautiuni de 1 milion de dolari, potrivit datelor judecatoresti, transmite Reuters.

- Detalii exclusive din triunghiul amoros format din Bianca Dragușanu, Daria Radionova și Alex Bodi. Dupa ce blonda a publicat imagini și rusoaica, aducandu-i cuvinte grele, se pare ca ieri, la ceas de seara, cele doua au avut parte de cateva conversații incredibile. Iata ce se intampla acum intre cele…