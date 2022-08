Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe a luat o decizie importanta pentru familia ei. Prezentatoarea de la ”Mireasa” a marturisit ca are in plan sa-și ia copiii in toate vacanțele din acest an. Vedeta renunța la escapadele in doi ceva timp, pentru binele copiilor ei.

- Cristina Spatar e foarte fericita, asta deoarece la 6 ani de cand a fost data afara din locuința de fostul ei soț, alaturi de cei doi copii, acum cantareața urmeaza sa se mute in casa noua. Vedeta și-a achiziționat o locuința chiar in Crevedia, acolo unde a locuit pana in 2016 și alaturi de Alin Ionescu,…

- Dana Rogoz este una dintre cele mai iubite actrițe din showbiz-ul romanesc. Este o femeie implinita pe plan personal, cu o familie fericita, dar și pe plan profesional, avand mai multe procese de succes. Vedeta este casatorita din anul 2012 cu Radu Dragomir, soțul ei despre care, de fiecare data, a…

- Cine este Andra Gogan, vedeta TikTok-ului nostru. Cea mai urmarita romanca pe platforma ce a sarit de un miliard de utilizatori activi pe luna, la nivel global, tocmai ce a implinit 23 de ani și caștiga banii sai de la 5 ani. Frumoasa actrița, cantareața și creatoare de conținut video aflata in topul…

- Roxana Ciuhulescu se muta in casa noua, dupa ce mulți ani a locuit cu chirie. Fosta concurenta de la „Survivor Romania” se pregatește pentru mutare și este foarte incantata. Ani buni, Roxana a stat cu chirie, iar acum a decis impreuna cu soțul ei sa se mute intr-o casa a lor. Vedeta a avut nevoie de…

- Dana Rogoz, 36 de ani, iși face debutul anul acesta ca regizor și scenarist. Actrița a facut marele anunț pe Facebook, in fața sutelor sale de fani din mediul online. „Ieri a fost o zi foarte importanta pentru mine. Notez aici, sa nu uit, ca am avut ședința de producție pentru scurtmetrajul pe care…

- Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea, s-au sarbatorit cum se cuvine de 1 iunie, iar cei doi și-au achiziționat un nou bolid de lux in valoare de mii de euro. Vedeta a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare și a fost profund impresionata de noua achiziție. Iata cum arata bolidul…