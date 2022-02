Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam s-a mutat la Cluj, unde va deschide un club alaturi de logodnicul ei milionar. In cele cateva saptamani de cand este in Cluj-Napoca a avut deja cateva ”intalniri” cu corectitudinea clujeana.Anda Adam a parcat pe locul de handicat de la VIVO Cluj, aproape de intrarea care duce la sala de sport.…

- Giulia Anghelescu, in varsta de 37 de ani, este casatorita și are doi copii, un baiat și o fetița. Artista este active pe conturile de socializare și iși ține la curent fanii cu tot cee ace face, iar printre mesajele pozitive, aceasta primește și cuvinte rautacioase. Deranjata de comentariul facut de…

- Anda Adam a filmat clip cu iubitul care a cerut-o in casatorie Anda Adam a lansat o piesa noua intitulata „Nu ma lasa așa”. Bineințeles, piesa este insoțita și de un videoclip. Nu orice clip, ci unul in care artista apare alaturi de iubitul care a cerut-o in casatorie. Este vorba despre afaceristul…

- Zi importanta pentru toți romanii! Tot mai multe vedete au postat astazi mesaje frumoase și emoționante, de 1 Decembrie, pe paginile sale personale de socializare. Denisa Filcea le-a transmis romanilor un mesaj sincer și a menționat motivul pentru care o deranjeaza atitudinea lor, pe contul sau personal…

- Un nou scandal pare sa izbuncneasca in showbiz, iar asta reiese din mesajul șocant pe care Keed de la Chefi la cuțite l-a facut recent pe Instagram. Acesta a publicat o fotografie cu actorul George Burcea pe care a ținut sa precizeze RIP, dar și ca i-a parut bine. Fanii acestuia a cerut imediat explicații.