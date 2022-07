Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape 4 ani de cercetari si judecata, magistratii Judecatoriei Alba Iulia au renuntat la aplicarea pedepsei in cazul a doua persoane fizice si a unei persoane juridice acuzate de punerea in circulatie a unor bunuri contrafacute.

- Anda Adam, evacuata dintr-o casa prin decizie judecatoreasca. Proprietarul imobilului din Bragadiru unde se mutase solista susține ca acesta nu a reușit sa stranga bani pentru a o cumpara, așa cum și-a aratat intenția. Mai mult, acesta a facut modificari semnificative vilei al carei proprietar nu era.…

- Anda Adam, evacuata din casa prin decizie judecatoreasca. Proprietarul imobilului din Bragadiru unde se mutase solista susține ca acesta nu a reușit sa stranga bani pentru a o cumpara, așa cum și-a aratat intenția. Mai mult, acesta a facut modificari semnificative vilei al carei proprietar nu era. Solista…

- Anda Adam a intrat intr-un scandal despre care pretinde ca a fost iscat pentru publicitate pe spatele numelui ei. Artista este determinata sa deschida proces și spune ca va aduce toate probele care sa demonstreze ca ea are dreptate.

- Anda Adam a avut o reacție oficiala despre presupusa evacuare din imobilul pe care il ocupa in orașul Bragadiru. Cantareața precizeaza intr-un comunicat oficial transmis de avocatul ei ca ea nu mai locuiește in respectiva casa de luni bune, deși ar fi platit un avans generos pentru a o achiziționa.„Știrea…

- Judecatoria Cornetu a decis astazi, 17 mai, prin decizie executorie, evacuarea Andei Adam din imobilul pe care il ocupa in orașul Bragadiru, transmite Antena 3. Decizia nu e definitiva, poate fi atacata, insa cantareața e obligata sa paraseasca casa. Conform datelor facute publice pe Portalul Instanțelor…

- Solutia instantei pe scurt: „Respinge exceptiile prematuritatii actiunii reclamantului invocata de parata USR PLUS. Respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Baciu Cezar Alexandru in contradictoriu cu paratii USR(PLUS) , USR PLUS FILIALA JUDETEANA IASI si USR PLUS FILIALA LOCALA…

- Curtea de Apel din Sofia a amanat marti audierea in cazul de extradare a Elenei Udrea, fostul ministru al turismului din Romania, pana pe 18 mai, dupa ce unul dintre avocatii ei nu a reusit sa ajunga la tribunal din cauza unei probleme medicale, iar Udrea a cerut ca noi dovezi sa fie luate in considerare…