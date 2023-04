Stiri pe aceeasi tema

- O vedeta de pe Tik Tok nu mai are liniște, asta dupa ce a inceput sa fie amenințata de catre mai multe persoane. Bruneta ne-a marturisit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca se gandește serios sa mearga la poliție pentru a-i potoli pe toți cei care ii promit raul.

- Anda Adam a dezvaluit detalii despre cel mai important proiect muzical, in colaborare cu Tzanca Uraganul. Artista așteapta cu nerabdare lansarea și spera sa dea lovitura cu aceasta melodie. Anda Adam a vorbit despre cel mai nou proiect al sau, pe care il realizeaza alaturi de Tzanca Uraganu „Lansam…

- Anda Adam și soțul ei, Yosif Eudor Mohaci, sunt mai hotarați ca niciodata sa devina parinți. Artista vrea sa aiba gemeni și sa aiba culoarea ochilor tatalui lor. Pe 14 februarie, chiar de Valentine’s Day, partenerul vedetei iși va sarbatori ziua de naștere. Anda Adam nu știe ce cadou ii va oferi lui…

- Magda Ciumac trece prin momente grele de aproape un an de zile! O domnișoara nu ii da pace și o amenința cu moartea. Fosta asistenta TV se teme pentru ea și familia ei. Cine ar fi persoana care o terorizeaza pe starleta. A marturisit totul cu lux de amanunte, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Marina Voica are 86 de ani, locuiește la Breaza și se menține intr-o forma de invidiat, in ciuda varstei. Vedeta a dezvaluit care este secretul ei și cum reușește sa iși pastreze aceeași greutate de atația ani. „Așa reușesc sa imi antrenez picioarele, sa le am zdravane, sa nu cad pe strada. De tanara…

- Andrew Tate, in varsta de 35 de ani, a devenit cunoscut pe internet dupa ce mai multe clipuri in care promova agresivitatea fața de femei au devenit virale pe Tik Tok. Comentariile sale misogine au starnit deopotriva critici dure și admirație printre urmaritorii sai. A devenit „cel mai urat om de pe…