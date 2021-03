Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam a oferit prima reacție in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce au fost publicate mesaje intre artista și presupusa femeie care s-ar fi dat la soțul ei. Vedeta a marturisit tot ce s-a intamplat și adevarul din spatele conversațiilor.

- Tavi Clonda și-a uimit toți fanii! Celebrul cantareț s-a afișat cu rani pe picioare in fața telespectatorilor Antena Stars. Și tocmai pentru a nu le da prea multe motive de ingrijorare, partenerul de viața al Gabrielei Cristea le-a dezvaluit ce s-a intamplat, de fapt, cu el. Tu te-ai fi așteptat la…

- Saveta Bogdan e una dintre cele mai apreciate artiste de muzica populara de la noi, insa cantareața are un mare dor, dorul de fiica ei! Catalina se afla de doi ani in America, iar artista a vorbit astazi in direct la Antena Stars cu cea caruia i-a dat naștere!

- La inceputul acestui an, Ion Dichiseanu a ajuns de urgența la spital, din cauza unei infecții, insa din fericire, actorul se simte bine acum și se afla sub supravegherea medicala. Fiica acestuia, Ioana, a vorbit despre tatal ei și despre perioada prin care trece. „Este bine, este sub o supraveghere…

- Andi Constantin a oferit in exclusivitate pentru Antena Stars detalii despre femeia pe care o va lua de soție! Noul Burlac are pretenții de la viitoarea lui partenera și spera ca o va gasit in curand pe cea care il va face sa simta din nou fierii dragostei!

- Anul 2021 a inceput cu o mare tragedie in familia unei cunoscute cantarețe de muzica populara de la noi! Vedeta și-a pierdut soțul in urma cu doar cateva ore, iar acum se pregatește de inmormantare! Primele declarații ale acesteia au fost oferite in exclusivitate la Antena Stars!