- Grupurile din industria stirilor din Canada au cerut marti autoritatii de reglementare antitrust sa investigheze decizia Meta Platforms de a bloca stirile de pe platformele sale din tara, acuzand compania mama a Facebook ca abuzeaza de pozitia sa dominanta, transmite Reuters, potrivit news.ro.Meta…

- In Canada, stirile vor fi blocate pe Instagram si Facebook ca urmare a intrarii in vigoare unei legi care le impune platformelor sociale sa plateasca pentru stirile afisate, informeaza News.ro.Asa cum au promis / amenintat in momentul in care noua lege era doar un proiect de lege in dezbatere, Meta…

- Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” va invita la Casa cu Lei (str. Nicolae Titulescu nr. 8, Bistrița) vineri, 30 iunie 2023, de la ora 20.00, la deschiderea oficiala a demersului artistic semnat de Gorzo: „Continuous Studio VI”. Artistul Dumitru Gorzo a demarat ineditul proiect la Bistrița acum…

- Jador și-a luat fanii prin surprindere, dupa ce a postat pe contul de socializare imagini cu el pe patul de spital și un mesaj in care anunța ca se va retrage din muzica. Interpretul de manele a spus ca a luat aceasta decizie din cauza unor probleme de sanatate, despre care nu a dat mai multe detalii.Jador…

- Trei case din municipiul Giurgiu au fost afectate joi seara de un incendiu provocat de un scurtcircuit, pompierii actionand pentru stingerea acestuia timp de aproximativ trei ore, a anuntat ISU. „ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada…

- Instagram anunta introducerea unui nou buton sub postarile recomandate de algoritm, numit „Interesat”. Apasandu-l, utilizatorul va transmite algoritmului ca i-a placut postarea respectiva, iar acesta ii va afisa mai multe postari asemanatoare.Noul buton se alatura butonului „Neinteresat”, care are rolul…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hoghiz efectueaza cercetari intr-un dosar penal, in care persoana banuita a fost arestata pentru o perioada de 30 de zile. Astfel, la data de 28 mai 2023, in jurul orelor 08:30, polițiștii au fost sesizați de catre proprietarul unui imobil din satul Paloș,…

- Compania Meta care deține WhatsApp, Instagram și Facebook a fost sancționata cu o amenda record de peste 1 miliard de euro pentru incalcarea reglementarilor UE privind datele personale, potrivit Sky News.