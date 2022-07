Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam primește o lovitura crunta! Fosta concurenta de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” este nevoita sa scoata bani grei din buzunare. Procesul in cazul evacuarii artistei a ajuns la final. Scandalul dintre solista și proprietara imobilului in care locuiește s-a terminat. Avocatul care se ocupa de…

- Anda Adam a contestat o hotarare a Judecatoriei Cornetu, care a dispus evacuarea sa dintr-o casa pe care ar fi ocupat-o abuziv. Vedeta nu a avut caștig de cauza la Tribunalul Ilfov, care a respins cererea ca nefondata.

- Curtea Militara de Apel București a redus la aproape jumatate și a amanat aplicarea pedepsei in cazul colonelului acuzat ca și-a spionat și agresat soția, o cunoscuta judecatoare, cu care se afla in divorț. In plus, magistrații militari l-au achitat pe barbat pentru amenințare. Decizia pronunțata joi,…

- Decizia a luata de instanta penala in dosarul 10030 302 2022 a1.3, hotararea putand fi contestata la instanta superioara. Amintim, printre perchezitiile efectuate in dosar, in faza de urmarire penala, s au numaratsi cele din fosta cafenea a Simonei Halep, din Constanta, transformata in magaxin de haine…

- World Rugby a anunțat oficial, luni, 27 iunie, ca a incheiat toate procedurile legate de apelul Federației Spaniole de Rugby in cazul sancțiunilor primite ca urmare a folosirii unui jucator ce nu indeplinea condițiile de eligibilitate. Comisia de Apel a World Rugby a respins apelul depus de forul iberic…

- Magistratii de la Instanta suprema au decis, miercuri, inceperea judecarii de fond in dosarul in care Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii si al Tineretului si Sporturilor, este acuzat de luare de mita si trafic de influenta, dupa ce ar fi primit aproape 800.000 de euro de la oameni de afaceri,…

- Anamaria Prodan a caștigat procesul cu Dennis Man in prima instanța, la Tribunalul Ilfov. Judecatorii au decis ca fotbalistul trebuie sa-i achite impresarei suma de 350.000 de euro, insa decizia poate fi atacata in termen de 30 de zile.

- Anda Adam a dezvaluit intr-un interviu pentru Libertatea ce planuia sa faca cu casa din Bragadiru pe care intenționa sa o cumpere, insa proprietarii i-au intentat proces pentru evacuare. Mama ei se intoarce din America anul urmator, ei avea de gand sa i-o daruiasca. „Am pierdut atata timp și bani ca…