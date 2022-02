Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam a fost amendata din nou la Cluj dupa ce a parcat neregulamentar. Vedeta a explicat incidentul pe contul ei de Instagram, vizibil iritata de ce i se intampla și deranjata de faptul ca este criticata pentru faptele ei.Anda Adam AMENDATA de Poliția Locala la Cluj, dupa ce și-a parcat BMW -ul…

- Cunoscuta artista a fost suprinsa, luna trecuta, cu BMW-ul parcat pe locul destinat celor cu handicap, in parcarea unui mall din Cluj. Luni, 7 februarie, Anda Adam a fost amendata de Politia locala pentru ca si-a oprit masina la intersectia a doua strazi, cu o roata pe trecerea de pietoni.

- Anda Adam a fost oprita in cartierul Maraști, de poliție, pentru o noua parcare tupeista.Vedeta a fost oprita luni, 7 februarie, in jurul orei 09:00, in zona strazii Henri Barbusse, din Cluj-Napoca, scrie BZC.ro. Anda Adam a parcat la VIVO pe locul de handicapIn 28 ianuarie 2022, Anda Adam și-a…

- Nicoleta Luciu a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in plina zi facand slalom printre mașini de la un salon de infrumusețare la altul. Cum la fizic e mereu atenta, la regulile de circulație nu prea, astfel ca a incurcat traficul la intrarea intr-o benzinarie.

- Echipați-va corespunzator și respectati regulile de circulație, atat pentru siguranța dumneavoastra cat și a celorlalți participanti la trafic!Nu va deplasați cu bicicleta daca ați consumat bauturi alcoolice! Alcoolul crește semnificativ gradul de victimizare prin accidente de circulație.Cand circulați…

- Adrian Ilie nu prea este un adept al regulilor. De data aceasta, fostul fotbalist și-a facut o apariție de-a dreptul neașteptata, la doar 0 grade Celsius. Fara sa țina cont de nimic, el a fost surprins fara masca intr-un supermarket din Capitala. Sportivul și-a lasat mașina intr-un loc nepermis, iar…

- Familia regala din Tarile de Jos a incalcat din nou masurile impuse pe fondul pandemiei de coronavirus, provocand inca o data un val de nemultumire in regat, relateaza joi dpa. Saptamana trecuta, printesa Amalia, mostenitoare a tronului, a sarbatorit implinirea varstei de 18 ani cu o petrecere…

- Mircea Rednic nu mai ține cont de regulile de circulație atunci cand vrea sa-i faca pe plac fiicei lui. Celebrul antrenor oprește oriunde pentru poftele Luanei, fara sa conteze ca blocheaza traficul. Cel mai probabil, confortul din interiorul bolidului de lux pe care il conduce il ajuta sa uite de aceste…