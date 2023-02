And justice for all? Nu în România! O stire recenta, care n-a fost mult mediatizata si aparent banala intr-o tara cu atatea probleme mi-a produs un imens gust amar si o oarecare revolta interioara. Da, intr-o tara cangrenata de ticalosie, coruptie, minciuna, hotie, impostura, ipocrizie, plagiate, ajungi sa obosesti sa te mai revolti, atingi o anume alienare si e greu sa te ... The post And justice for all? Nu in Romania! appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Cine zicea ca pe politicienii romani nu-i mai satura nimic pe lumea asta, bogațiile, banul sau placerile, greșește amarnic. De ce credeți ca au facut rotativa asta la guvernare? De ce ar da liberalii jumatate de guvern la PSD, cand ar putea avea trei sfert de guvern ințelegandu-se cu USR și UDMR? Pentru…

- Peste 10 grade, mai multe ploi si doar la altitudini serioase vor fi si ceva precipitatii. Asfel, sanse aproape 0 de un Craciun „alb” in Banat, dar si in Romania, conform ANM. Prognoza pe 23 decembrie. In Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse intre…

- At the negotiations within the Council of Justice and Home Affairs, Austria proposed several postponements for next year of Romania's accession to Schengen, provided that our country does not insist on a vote in Thursday's meeting, according to sources familiar with the file. Fii la curent…

- Specialiștii din cadrul centrului de cercetare al Continental din Timișoara, lucreaza, alaturi de colegii lor din alte locații, la un nou sistem, total diferit, pentru realizarea unui sistem audio in cadrul habitaclului unui autovehicul. Compania germana a prezentat, de curand, in Romania tehnologia…

- O importanta banca de pe piața romaneasca a anunțat ca e partener principal al Capitalei Culturale Europene 2023 – Timișoara. Titlul conferit Timișoarei de catre Parlamentul European inseamna cea mai mare angrenare culturala din Romania – evenimente și inițiative pe tot parcursul anului viitor. ”Felicitam…

- Aproximativ 148.800 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 44.400 de mijloace de transport au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire), in ziua de 1 decembrie, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, informeaza vineri IGPF. Pe…

- Primaria Timișoara a realizat un parteneriat cu propria structura de ordine și paza din oraș, Poliția Locala, cele doua urmand sa colaboreze in cadrul unui centru de ordine publica modern, prin transformarea Centrului de Monitorizare Trafic. Structura, unica in Romania, are nevoie și de parteneriatul…

- De mult timp ma bantuia intrebarea despre ce pensie voi avea cand voi avea, asta dupa ce interlocutorii prapastioși iți vor spune negreșit ca „nu mai apucam noi pensie”. Poate ca așa va fi, dar reveneam la framantarea introspectiva despre cum se construiește acea pensie contributiva, caci nu vorbim…