And Just Like That, noul Sex And The City, criticat ca este prea deprimant Fanii au așteptat cu sufletul la gura revenirea pe micul ecran a actrițelor din Sex and the City. Dorința li s-a indeplinit odata cu lansarea, pe HBO Go, a miniseriei And Just Like That. Din pacate insa, gustul pe care primele episoade l-au lasat nu a fost prea placut. Noul Sex And The City a fost intens criticat ca este prea deprimant. Prima oara, telespectatorii au privit cu tristețe desparțirea celor 4 prietene ce pareau de nedesparțit. In serial apar acum doar Carrie, Miranda și Charlotte. Kim Catrrall (Samantha) nu…