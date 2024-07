Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a finalizat lucrarile de inregistrare sistematica in 259 UAT-uri (din care in 220 UAT-uri in integralitate și in 39 UAT-uri parțial), precum și in sectoare cadastrale, cu o suprafața totala de 5.784.884,48 ha, din totalul de 3.181 UAT-uri din Romania, pana la data de 30.06.2024. Din cele […] The post ANCPI „trage tare” la lucrarile de cadastrare appeared first on Puterea.ro .