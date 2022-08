Peste 57.300 de imobile au fost vandute, in iulie, cu aproape 4.400 mai multe fata de luna precedenta, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In iulie au fost comercializate, la nivelul intregii tari, 57.310 imobile, cu 4.364 mai multe fata de iunie. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul tranzactiilor in luna iulie este cu 2.016 mai mic fata de perioada similara a anului 2021. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in iulie, in Bucuresti – 11.370 si in judetele Ilfov – 3.417 si Cluj – 2.923.…