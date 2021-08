Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80% din cazurile de Covid inregistrate in ultima saptamana in Romania au fosr raportate la persoane nevaccinate, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, in saptamana 19 - 25 iulie 2021, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in luna mai 2021, au totalizat 25,08 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 168,97 lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), consultate de AGERPRES. In luna mai erau inregistrati 148.429…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in mai, de 165.666 persoane, in scadere cu 4.024 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.439),…

- Un numar de 54.781 de imobile au fost vandute in iunie, la nivelul intregii tari, cu 7.008 mai multe fata de luna mai, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) transmis, luni, AGERPRES . Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul…

- Un numar de 54.781 de imobile au fost vandute in iunie, la nivelul intregii tari, cu 7.008 mai multe fata de luna mai, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) conform agerpres. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut…

- Un numar de 54.781 de imobile au fost vandute in iunie, la nivelul intregii tari, cu 7.008 mai multe fata de luna mai, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) transmis, luni, AGERPRES. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul…

- ”In luna iunie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 54.781 de imobile, cu 7.008 mai multe fata de luna mai. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare in luna iunie este cu 7.963 mai mare fata de perioada similara a anului 2020”,…

- In luna mai 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 47.773 de imobile, cu 15.684 mai multe fața de perioada similara a anului 2020, anunța Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), arata Mediafax. Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul…