- Un numar de 54.781 de imobile au fost vandute in iunie, la nivelul intregii tari, cu 7.008 mai multe fata de luna mai, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) conform agerpres. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut…

- Politistii si procurorii din Capitala efectueaza 14 perchezitii, miercuri dimineata, la Universitatea Titu Maiorescu si la mai multe domicilii din Bucuresti si Ilfov. Potrivit unor surse judiciare, se ridica documente și de la Primaria Capitalei, Primaria Sectorului 4 și Oficiul de Cadastru si Publicitate…

- In luna mai 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 47.773 de imobile, cu 15.684 mai multe fața de perioada similara a anului 2020, anunța Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), arata Mediafax. Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul…

- Piața de imobiliare din București a cunoscut in ultimii ani o dezvoltare spectaculoasa. Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, doar in luna ianuarie a anului 2021 s-au...

- In luna martie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 62.891 de imobile, cu 12.744 mai multe fața de luna februarie, potrivit datelor Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor vandute in luna martie este cu 14.512 mai mare fața de…

