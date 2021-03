ANCPI: 50.147 de proprietăți vândute în februarie, plus 1.411 față de ianuarie 2021 Potrivit ANCPI, in luna februarie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 50.147 de imobile, cu 1.411 mai multe fața de luna ianuarie. Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare in luna februarie, este cu 576 mai mare fața de perioada similara a anului 2020. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate de ANCPI in februarie 2021, in București – 8.592, Ilfov – 3.986 și Brașov – 2.781. Județele cu cele mai puține imobile vandute in aceeași perioada sunt Covasna – 159, Caraș Severin – 245 și Salaj – 344. Numarul ipotecilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

