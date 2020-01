ANCOM: Volumul de date ce pot fi consumate in roaming, fara taxe suplimentare, a crescut cu 22%, de la 1 ianuarie 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare a crescut volumul de date (MB/GB) ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE[1] fara aplicarea unor taxe suplimentare. Tot de la aceasta data, in cazul depașirii limitelor…

- Mai mult de jumatate (55%) dintre conexiunile la Internet mobil inregistrate in Romania, la jumatatea anului 2019, sunt 4G, iar doua treimi dintre utilizatori nu isi limiteaza navigarea pe internetul mobil, arata datele statistice publicate, marti, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare…

- Mai mult de jumatate (55%) dintre conexiunile la Internet mobil inregistrate in Romania, la jumatatea anului 2019, sunt 4G, iar doua treimi dintre utilizatori nu isi limiteaza navigarea pe internetul mobil, arata datele statistice publicate, marti, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si…

- Operatorii de telefonie mobila care activeaza pe piata din Romania vor percepe un tarif maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile de 0,76 eurocenti/minut, in scadere cu 10% fata de 0,84 eurocenti/minut, cat este in prezent, incepand cu 1 ianuarie 2020, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala…

- Pentru ca de Black Friday piata online este inundata de oferte speciale, iar operatorii de comunicatii vin cu o gama larga de oferte speciale de telefonie, internet sau televiziune, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia utilizatorilor sa se informeze…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice, in regim de urgenta, tariful de utilizare a spectrului in cazul utilizarii temporare a frecventelor radio pentru radiomicrofoane si sisteme de monitorizare audio cu casti intraauriculare (IEM),…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, marti, lansarea platformei aisemnal.ro, care arata acoperirea si nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul tarii, asa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate. Aplicatia permite utilizatorilor sa afle…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, marti, lansarea platformei aisemnal.ro, care arata acoperirea si nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul tarii, asa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate de Autoritate in cadrul unei campanii…