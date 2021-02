ANCOM va adopta în acest an decizia privind organizarea licitaţiei pentru acordarea frecvenţelor 5G Autoritatea pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va adopta in acest an o decizie privind organizarea procedurii de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in vederea implementarii noilor tehnologii (5G) si desfasurarea propriu-zisa a licitatiei, reiese din Planul de actiuni al institutiei pentru 2021. "O decizie importanta care urmeaza a fi adoptata in acest an este cea privind organizarea procedurii de selectie de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

