Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunta ca plangerile privind serviciile digitale pot fi transmise catre ANCOM, in calitatea sa de coordonator al serviciilor digitale. Termenul pentru solutionarea acestor plangeri este de 90 de zile, cu posibilitatea…

- 1% dintre utilizatorii de comunicatii mobile din Romania si, respectiv, 10% dintre cei din Republica Moldova au efectuat in total 6 milioane de zile de roaming in statul vecin in 2023, arata Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Traficul mediu zilnic de internet…

- Digitalizarea activitatii de comunicare a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) cu diverse categorii de beneficiari se va realiza cu ajutorul aplicatiei “My ANCOM“. “Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a adoptat decizia…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații a adoptat decizia privind comunicarea documentelor intre ANCOM și furnizorii de comunicații electronice, furnizorii de servicii poștale, precum și alte categorii de persoane prin intermediul aplicației „My ANCOM”. Noul serviciu…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunta ca a adoptat decizia privind comunicarea documentelor intre ANCOM si furnizorii de comunicatii electronice, furnizorii de servicii postale, precum si alte categorii de persoane prin intermediul aplicatiei „My ANCOM”.

- Localizarea apelantului la 112 este considerabil imbunatatita, in multe situatii de ordinul a cativa metri Localizarea apelantului la 112 este considerabil imbunatatita prin revizuirea reglementarilor privind realizarea comunicatiilor de urgenta, informeaza miercuri Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Utilizatorii de telefonie si internet mobil care au planificate vacante in strainatate trebuie sa verifice conditiile de utilizare a serviciilor de roaming, in special daca destinatia este in state din afara Spatiului Economic European (SEE) si, de asemenea, sa fie atenti la roamingul involuntar, care…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) si Autoritatea de Reglementare in Comunicatii (CRA) din Qatar au semnat un Memorandum de Intelegere pentru cooperare in domeniul comunicatiilor electronice. Obiectivul principal al acestui memorandum este acela de a stabili…