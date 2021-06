ANCOM: Traficul de Internet fix a crescut cu peste 50% în 2020 Traficul de Internet fix a inregistrat o creștere de 51%, cea mai mare din ultimii ani, in timp ce traficul de Internet mobil a avut o creștere de 30%, mai mica comparativ cu anii precedenți, potrivit Raportului de date statistice privind piața de comunicații electronice din Romania pentru anul 2020, al ANCOM. Cateva dintre cele mai relevante informații cuprinse in raportul citat de financialintelligence.ro: Internet fix 5,7 milioane de conexiuni la Internet fix la sfarșitul anului 2020 (+8% evoluție anuala), dintre care 4,5 milioane, adica aproape 80%, reprezentau conexiuni de foarte mare viteza… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

